Психолог оценил действия продолжившего лекцию пермского профессора

Продолжение лекции профессором Олегом Сыромятниковым во время нападения на Пермский государственный университет (ПГНИУ) помогло избежать давки. Так действия лектора оценил психолог РАМН Сергей Ениколопов, его слова опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«На самом деле он сделал вещь, которая была очень важна, — продолжал преподавать и не поддался панике. Когда все в таком состоянии, начинается давка, — сказал психолог. — Поэтому преподаватель, конечно, поступил очень мужественно и разумно».

Ранее декан химического факультета ПГНИУ Ирина Машевская также сообщила, что Сыромятников поступил правильно. Он заблокировал дверь, тем самым обезопасив студентов.

В понедельник, 20 сентября, стало известно о стрельбе в ПГНИУ. По данным Минздрава России, шесть человек скончались, более 20 пострадали. Утром 21 сентября семерых пострадавших отправили в Москву на спецборте МЧС.