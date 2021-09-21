Декан химфака пермского вуза оценила действия продолжившего лекцию профессора

Декан химического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Ирина Машевская оценила действия преподавателя, который продолжал вести лекцию прямо во время вооруженного нападения на вуз. Ее слова во вторник, 21 сентября, приводит телеканал «Звезда».

Она отметила, что профессор Олег Сыромятников заблокировал студентов внутри помещения и продолжил вести занятие, чтобы сохранить спокойствие и не вызвать панику среди студентов.

«Он закрыл железную дверь, и это первое главное, что он сделал. В этом плане он обезопасил студентов, находящихся в помещении», — сказала Машевская.

Ранее в пресс-службе учебного заведения также сообщили, что считают правильными действия преподавателя Сыромятникова, который продолжил читать лекцию после нападения.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Погибли шесть человек, более 20 пострадали. Семерых пострадавших утром 21 сентября отправили спецбортом МЧС в Москву.