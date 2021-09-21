Камеры сняли момент выхода напавшего на вуз в Перми из дома

Камеры видеонаблюдения сняли момент выхода Тимура Бекмансурова, устроившего массовый расстрел в Пермском государственном университете (ПГНИУ), из дома. Кадры опубликованы Telegram-каналом «112».

На видео видно, как молодой человек выходит из своей квартиры на Новосибирской улице с сумкой, в которой лежит карабин. Позже он едет в лифте с соседями, выходит из подъезда и садится в такси. Отмечается, что примерно через час после этого Бекмансуров напал на вуз в Перми.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Жертвами напавшего стали шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет. 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями, 7 человек транспортируют в Москву для оказания помощи.