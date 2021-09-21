Принято решение о транспортировке пострадавших в пермском вузе в Москву. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков во время церемонии возложения цветов в память о погибших, передает Telegram-канал ведомства.

По его словам, во вторник для оказания помощи будут перевезены семь человек. «Есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой», — сказал министр.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Погибли шесть человек, 19 были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Позднее очевидец трагедии рассказал, что Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел, «просто шел и стрелял». По словам пострадавшего, студент, войдя в здание, ничего не говорил. Также он обратил внимание, что убийца вел неприцельный огонь, поскольку, несмотря на толпу, большинство пуль летело мимо.