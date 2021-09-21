Опубликована запись лекции проигнорировавшего стрельбу профессора пермского вуза

В сети появилась аудиозапись лекции профессора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Олега Сыромятникова, который проигнорировал начавшуюся в вузе стрельбу и продолжил занятие. Соответствующие материалы опубликовало издание Baza в Telegram.

На записи слышно, как кто-то входит в аудиторию и сообщает о случившемся, после чего преподаватель выражает надежду, что его со студентами «никто не выгонит отсюда», а затем продолжает лекцию. Однако учащиеся его перебивают и предлагают закрыть помещение и забаррикадировать вход.

«Парты таскать? Нет, ну давайте серьезно. Тут ведь учеба», — отвечает Сыромятников. Позже студенты заявляют о том, что в здании паника и на место выдвинулись оперативные службы, однако профессор игнорирует данную информацию и возвращается к теме занятия, согласившись при этом выключить в аудитории свет.

На фоне также слышны хлопки, похожие на выстрелы, и сигнализация. «Так, все, работаем, работаем! Пишем дальше. Всех террористов проверяют. Вы панику поднимаете. Слышали распоряжение декана? Вы меньше сплетни читайте всякие. Продолжаем занятие», — говорит преподаватель.

Ранее в пресс-службе ПГНИУ заявили, что профессор Сыромятников поступил правильно. Там добавили, что поступок лектора связан с его решением «продолжить рутинное действие», чтобы не поддаваться панике.

20 сентября стало известно, что во время стрельбы профессор Сыромятников отказался останавливать занятие и продолжил читать лекцию по истории русской литературы. Позже он объяснил, что его действия были согласованы с деканом факультета.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. По последним данным Минздрава, в результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали. В ведомстве уточнили, что 19 из них госпитализированы с огнестрельными ранениями.