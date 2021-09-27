Россиянин во время приема пытался задушить врача-рентгенолога

В Сочи пациент во время приема попытался задушить врача-рентгенолога

В Сочи пациент пришел на прием в больницу и попытался задушить врача-рентгенолога. Об этом в понедельник, 27 сентября, пишет Kub Mash в Telegram-канале.

Инцидент произошел в городской больнице №4. В середине рабочего дня 47-летний россиянин зашел в кабинет и отдал свою карточку. Медик стала заполнять документы на компьютере. В это время к ней сзади подошел пациент, держа в руках ремень. Уточняется, что на просьбы отойти он не реагировал и начал душить врача.

Крики из-за двери услышала санитарка. Она ворвалась в кабинет и ударила мужчину шваброй по голове, после чего пришли охранник и коллеги. Пациента передали полиции.

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