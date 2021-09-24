Российский охранник напал на подростков, стал их душить и попал на видео

В Тюмени сняли на видео охранника, который напал на подростков и стал их душить

В Тюмени возле школы №92 охранник напал на подростков и начал их душить. Видео инцидента публикует Telеgram-канал «Тюмень №1».

На кадрах видно, как мужчина в форме охранника подходит к подростку и берет его за горло. Он также пытается прогнать школьников, его успокаивают очевидцы. После этого охранник начинает драться с девушкой и перекидывает ее через забор. Когда школьница падает на траву, мужчина начинает ее душить. На этом видеозапись заканчивается.

Как сообщают авторы канала, охранник напал на школьников из-за того, что они курили рядом с учебным заведением. Кроме того, подростки якобы агрессивно вели себя во время перемен.

При этом, по словам собеседника портала «72.ru», изначально конфликтовать друг с другом начали школьники, после чего охранник вмешался в ситуацию.

В полиции города заявили, что по факту случившегося в ведомстве начали проверку.

Ранее во Владивостоке охранник магазина напал на ребенка, заподозрив его в попытке украсть телефон. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина заламывает мальчику руки и ведет его в другое помещение.