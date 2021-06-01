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Российский охранник заподозрил ребенка в краже телефона и напал на него

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Кадр: Telegram-канал «Двач/Ньюсач»

Во Владивостоке охранник магазина электроники напал на ребенка, заподозрив его в попытке украсть телефон. Видео инцидента опубликовал = Telegram-канал «Двач/Ньюсач».

На кадрах видеоролика видно, как в магазине электроники мальчик рассматривает витрины, где выставлены телефоны. Когда ребенок берет в руки одну из представленный моделей, к нему подходит охранник, берет его за руку и уводит из зала.

Затем россиянин задерживает ребенка, пытавшегося вырваться, и пинает его. После этого охранник поднимает руки мальчика над головой, заламывая их, и ведет его в другое помещение.

Пользователи социальных сетей предположили, что сотрудник магазина увидел в мальчике вора, поэтому пытался его задержать грубыми физическими действиями. Однако неизвестно, действительно ли ребенок пытался что-то украсть. Пользователи также по-разному отреагировали на видео инцидента: кто-то заступился за несовершеннолетнего, другие предположили, что охранник стремился удержать ребенка на месте.

В 2017 году школьный охранник наказал шестиклассника за игру в снежки и окунул его в сугроб. Сам ребенок признался, что мужчина также наносил ему удары. После жалобы родителей мальчика охранника перевели на другой объект.

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