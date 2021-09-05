Стоматолог избил журналиста НТВ в Барнауле

Следователи возбудили уголовное дело после избиения журналиста стоматологом в Барнауле, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело открыто по части 3 статьи 144 Уголовного кодекса России («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием»). Кроме того, правоохранительные органы проверят клинику, которую обвиняют в ненадлежащем оказании медпомощи пациентке. Делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел из-за появления в эфире федерального телеканала, НТВ, сюжета о жительнице Алтайского края, добивающейся компенсации от частной стоматологической клиники. Пострадавшая хочет получить возмещение за вред здоровью, который, по ее словам, нанесли ей врачи медцентра. Во время расследования работы клиники один из сотрудников учреждения напал на журналиста, пытаясь помешать тому, чтобы отснятые кадры попали в средства массовой информации.

Как пишет Altapress.ru, директор позвала на помощь супруга — стоматолога и соучредителя клиники. Он, в свою очередь, избил журналиста, а после, когда приехали сотрудники правоохранительных органов, заперся и отказался выходить.

Ранее украинского корреспондента Александра Кружельного избили у офиса президента страны Владимира Зеленского в Киеве.