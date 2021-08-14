Националисты избили украинского журналиста возле офиса Зеленского

Националисты избили украинского корреспондента Александра Кружельного у офиса президента страны Владимира Зеленского в Киеве, пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание «Буквы».

К журналисту портала во время митинга возле администрации подошел неизвестный в балаклаве. Он поинтересовался, что делает фотограф, и «в императивной форме убеждал уйти». Сотрудник редакции решил быть осторожнее и попытался быстро покинуть место действий. «Я не успел пройти и метров сто, меня позвали. Я вернулся, какой-то парень догнал меня», — добавил он.

Подошедший попросил удалить снимки из фотоаппарата. За ним последовали и другие молодые люди, которые также требовали уничтожения фотофактов. Журналист показал удостоверение. «Но они не отстали, начали говорить, что я "левак". Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову — и я упал», — сообщил Кужельный о подробностях нападения. Журналист получил «многочисленные синяки, царапины, ссадины».

В центре Киева в субботу, 14 августа, представители националистических сил, в их числе — члены ультраправой партии «Национальный корпус» (запрещена в России), устроили митинг. Они дошли до здания администрации украинского президента и устроили там стычки с полицией. Один сотрудник Нацгвардии Украины получил резаные раны, еще семь полицейских пострадали из-за распыления газа. Протест стал ответом на задержание Службой безопасности Украины семи членов харьковской ячейки «Нацкорпуса».