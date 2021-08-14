Стало известно о пострадавших в ходе потасовки у офиса Зеленского

Восемь силовиков пострадали в ходе потасовки у офиса президента Зеленского в Киеве

В ходе потасовки между активистами украинской партии «Национальный корпус» (запрещена в России) и сотрудниками полиции, которая произошла у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, пострадали восемь силовиков. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, один сотрудник Нацгвардии Украины получил резаные раны, еще семь полицейских пострадали из-за распыления газа. При этом стало известно, что правоохранители пострадали не от взрыва — взрывпакет был применен для отвлечения внимания.

Как пояснили в национальной полиции, в настоящее время по факту умышленного нанесения телесных повреждений силовикам открыто уголовное производство.

В свою очередь «Национальный корпус» также заявил о пострадавших в ходе акции своих сторонниках, передает РИА Новости. На данный момент известно об одном травмированном активисте, информация о других возможных пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что участники «Национального корпуса» устроили митинг у здания офиса Зеленского. Националисты применили против правоохранителей дымовые шашки и взрывпакеты и начали бросать в них брусчатку и жечь шины. В результате силовикам пришлось распылиться газ против митингующих.