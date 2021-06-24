Российский пенсионер пять дней пролежал под палящим солнцем с инсультом

В Кстовском районе Нижегородской области пропавший пенсионер пять дней пролежал под палящим солнцем с инсультом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, в субботу, 19 июня, 63 летний мужчина отправился собирать ягоды в поселке Анкудиновка и пропал. Волонтеры отправились на поиски утром 24 июня.

Мужчину обнаружили в лесу живым, его передали врачам.

22 июня сообщалось, что медведь напал на туристов в национальном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. Животное набросилось на туристическую группу из 13 человек, погиб 16-летний подросток.

Погибший был местным жителем, который помогал туристам в походах за вознаграждение. Он принес им продукты из ближайшего населенного пункта, но на обратном пути встретил медведя. Мужчины из туристической группы пошли в лес на его поиски, но застали медведя, растерзавшего тело.