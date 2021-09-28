Два российских депутата подрались после выборов

Два депутата гордумы Хабаровска от ЛДПР подрались после выборов

Два депутата городской думы Хабаровска от ЛДПР устроили драку после выборов. В результате одному из них пришлось делать трепанацию черепа. Об этом во вторник, 28 сентября, со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Инцидент произошел ночью с 19 на 20 сентября. По данным «АиФ-Хабаровск», зачинщик конфликта был пьян. Он сильно избил коллегу, нанес ему тяжелую травму головы.

Потерпевшего доставили в краевую клиническую больницу №2 и сделали трепанацию черепа — хирургическую операцию, в ходе которой в костной ткани делают специальное отверстие. Уточняется, что 28 сентября он пришел в сознание.

Один из депутатов гордумы Хабаровска сообщил, что инициатора драки «уволили с должности руководителя молодежной организации политической партии».

В августе стало известно, что губернатор Смоленской области Алексей Островский получил сложнейший перелом ноги во время игры в баскетбол.