Российский губернатор получил сложнейший перелом во время игры в баскетбол

Губернатор Смоленской области Алексей Островский сломал ногу во время игры в баскетбол. Об этом сообщает информагентство «О чем говорит Смоленск».

Уточняется, что российский политик получил сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков, с вхождением одной кости в сустав.

Сам Островский рассказал, что «крайне неудачно поиграл в баскетбол», приземлившись правой ногой на мяч. По его словам, врачи в больнице, где он лежит, назвали это наихудшей ситуацией, которая только могла быть при переломе ноги.

Губернатор находится в смоленском медучреждении почти три недели, ему уже провели две операции. В ближайшее время ему должны сделать третью — самую сложную.

В июле 2016 года сообщалось, что главе Хабаровского края Вячеславу Шпорту присвоили четвертый дан по киокусинкай-каратэ и вручили черный пояс.