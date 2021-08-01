Россиянин сломал подруге нос за отказ показать телефон

В Алтайском крае 24-летний местный житель избил свою подругу за отказ показать содержимое телефона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Мужчина заподозрил свою сожительницу в неверности и захотел посмотреть, с кем девушка переписывается в социальных сетях. Получив отказ, он ударил подругу кулаком по лицу.

Свидетелем этого стала их односельчанка. Она сумела успокоить мужчину, а пострадавшую отвела к себе домой. Позднее она вызвала скорую и оповестила участкового полиции. Врачи обнаружили у женщины перелом носа.

Возбуждено уголовное дело.

В 2020 году сообщалось, что житель города Новозыбков Брянской области жестоко избил девушку на улице, очевидцы сняли произошедшее на видео. Потерпевшая обратилась в больницу, у нее ушибы. Девушка сообщила, что сожитель напал на нее из ревности после того, как она всю ночь веселилась с подругами. Она отказалась давать показания против него полиции.