Пьяная россиянка сбила мать с ребенком, врезалась в скорую и попала на видео

Пьяная жительница Красноярского края сбила мать с 10-летним сыном и попала на видео

В Красноярском крае женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила мать и ее 10-летнего сына, а после врезалась в автомобиль скорой помощи. Инцидент попал на видео, которое опубликовал телеканал ТВК Красноярск в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что машина, в которой сидела пьяная россиянка, с большой скоростью двигалась по дороге. По данным канала, пострадавшие с тяжелыми травмами в реанимации, за их жизни борются медики.

Ранее в центре Москвы женщина на самокате сбила четырехлетнего ребенка. Авария произошла вечером 29 августа в районе Хамовники. В больнице после наезда мальчику диагностировали закрытые переломы двух костей правой голени. Он также получил перелом носа.

