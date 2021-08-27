В Москве таксист сбил ребенка и скрылся

На Федеративном проспекте в Москве водитель такси сбил шестилетнего ребенка и уехал

В Москве водитель такси сбил ребенка во дворе дома на Федеративном проспекте и скрылся. Об этом сообщили в ГИБДД столицы, передает РИА Новости.

По данным ведомства, водитель сбил ребенка, когда ехал задним ходом. Шестилетняя девочка получила ушиб коленного сустава — она переходила дворовую проезжую часть вместе с матерью.

В ГИБДД сообщили, что полиция ищет водителя.

Ранее в Башкирии пьяный таксист сбил на тротуаре двоих школьников, которые шли за аттестатами. 15-летняя девочка скончалась на месте. По словам очевидцев, врачи боролись за ее жизнь около 40 минут. Второго школьника госпитализировали.

