В Петербурге таксист-нелегал сбил сотрудника комитета по транспорту

В Петербурге задержали таксиста-нелегала, наехавшего на сотрудника комитета по транспорту

В Санкт-Петербурге полицейские задержали таксиста-нелегала, который наехал на сотрудника комитета по транспорту. Он регистрировал факт нарушения парковки, сообщили в пресс-службе ведомства, передает Znak.com.

Там отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Теперь сотрудники комитета по транспорту будут проходить специальные курсы самообороны. Помимо этого, для них подготовят программу психологической поддержки.

«Агрессия со стороны нарушителей Правил дорожного движения встречается редко, но любые ее проявления к сотрудникам Комитета будут пресечены», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в селе Иглино (Башкирия) пьяный таксист сбил на тротуаре двоих школьников, которые шли за аттестатами. 15-летняя девочка погибла на месте. По словам очевидцев, ребята даже не успели отскочить в сторону.