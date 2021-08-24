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Пьяный россиянин насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

В Хабаровском крае пьяный водитель сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе
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Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В Бикине Хабаровского края пьяный россиянин насмерть сбил девятилетнего мальчика. Об инциденте сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Около 14:00 часов 24 августа 2021 года на пересечении улиц Лазо и Титова водитель, управлявший автомобилем марки Toyota Corolla, сбил на пешеходном переходе девятилетнего мальчика», — говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Колтушском шоссе грузовик сбил двоих детей: брата и сестру. Инцидент произошел вечером в четверг, 5 августа, на трассе Санкт-Петербург — Колтуши во Всеволожском районе. Дети находятся в реанимации. Состояние обоих оценивается как тяжелое.

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