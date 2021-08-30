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Россиянка на самокате сбила четырехлетнего ребенка в центре Москвы

Четырехлетний мальчик получил переломы после наезда самоката в центре Москвы
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В центре Москвы женщина на самокате сбила четырехлетнего ребенка. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

ДТП произошло на вечером 29 августа в районе Хамовники. Уточняется, что у мальчика госпитализировали. В больнице после наезда ему диагностировали закрытые переломы двух костей правой голени. Он также получил перелом носа.

Полиция проводит проверку.

24 августа стало известно, что в Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в парке и поехал дальше, даже не остановившись. Случившееся зафиксировали камеры наружного наблюдения.

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