В Москве 25-летний самокатчик влетел в дверь припаркованного Ford Mondeo и разбился

В Москве 25-летний россиянин на самокате влетел в дверь припаркованного автомобиля и разбился. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Мужчина на самокате ехал по проезжей части в Аптекарском переулке, в это время водитель автомобиля Ford Mondeo припарковал иномарку и открыл переднюю левую дверь. В нее врезался самокатчик.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако медикам не удалось спасти его.

На водителя иномарки возбуждено дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что в Сочи около цветочного магазина мужчину до смерти избили самокатом. Один из участников возникшего конфликта начал избивать своего оппонента, 41-летнего местного жителя. Россиянина после этого срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но врачи не смогли его спасти.