В петербургской больнице рассказали о дефиците ниток для раненых самокатчиков

В городской больнице №26 Санкт-Петербурга рассказали, что там образовался дефицит ниток для зашивания ран самокатчиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач/Ньюсач».

По информации канала, нитки для наложения косметических швов на лицевые раны в больнице почти закончились. Их закупили на год в обычном объеме, которого всегда хватало. В этом году большой расход материалов связан с самокатчиками, которые падают на большой скорости и получают рваные раны лица.

Уточняется также, что велосипедисты и мотоциклисты обращаются с подобными ранениями гораздо реже.

Ранее сообщалось, что глава ГИБДД России Михаил Черников предложил ввести минимальный возраст для пользования самокатами, чтобы избежать учащения аварий. Черников пояснил, что важно законодательно урегулировать новый вид транспорта, так как электросамокаты могут быть опасны в потоке пешеходов.