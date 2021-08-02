Собянин рассказал об отношении к электросамокатам на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отношении к электросамокатам на улицах города. Об этом сообщает РБК.

По его словам, горожане получают травмы не только от электросамокатов, а также от велосипедов и в результате ДТП на дорогах. «В общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу. Просто они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность», — отметил он.

Собянин добавил, что электросамокаты порой вызывают дискомфорт. Однако такой же дискомфорт для автомобилистов вызывают мотоциклисты и велосипедисты, добавил он. «Это всегда конфликт. И его надо регулировать. Но как регулировать? Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать — это бессмысленно», — сказал он.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили, что за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами. В результате погибли пять человек и 188 получили ранения.

В Совфеде призвали запретить электросамокаты. Комментируя гибель российского ученого Ивана Пигарева, Алексей Пушков заявил, что из-за этого вида транспорта «слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей».