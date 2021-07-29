Следователи Москвы начали проверку точек по прокату электросамокатов

Замоскворецкий межрайонный следственный отдел Москвы начал проверку точек по прокату электросамокатов в столице. Об этом сообщает издание Baza.

Следователи решили выяснить, кому принадлежат пункты по прокату электросамокатов, установленные в парке Горького. Проверку инициировали по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Отмечается, что в парке Горького из-за самокатчиков произошло несколько происшествий, в том числе с детьми, что стало одной из причин начала проверки.

Ранее в Санкт-Петербурге Колпинский районный суд вынес первый приговор россиянину, который, находясь на электросамокате, сбил ребенка. Несовершеннолетний ударился головой об асфальт.