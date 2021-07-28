В Петербурге вынесен первый приговор из-за сбитого электросамокатом ребенка

Первый приговор из-за сбитого электросамокатом ребенка вынесен в Санкт-Петербурге в Колпинском районном суде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что россиянин за рулем электросамоката столкнулся с ребенком, который ехал на велосипеде. Несовершеннолетний ударился головой об асфальт. «Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Кроме того, россиянина обязали выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили, что за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами. В результате погибли пять человек и 188 получили ранения.

В Совфеде призвали запретить электросамокаты. Комментируя гибель российского ученого Ивана Пигарева, Алексей Пушков заявил, что из-за этого вида транспорта «слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей».