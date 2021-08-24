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Россиянин на электросамокате сбил двухлетнего ребенка и попал на видео

В Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка уехал, не остановившись
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В Сочи россиянин на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в парке и поехал дальше, даже не остановившись. Случившееся попало на камеры наружного наблюдения. Запись публикует РИА Новости.

По данным агентства, по факту случившегося местная полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

«Подъем» со ссылкой на слова очевидцев уточняет, что отец мальчика пробежал за мужчиной два квартала и догнал его, а прохожие помогли его задержать. Врачи зафиксировали у ребенка несколько переломов.

10 августа стало известно, что в Сочи около цветочного магазина мужчину до смерти избили самокатом. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, но врачи не смогли его спасти.

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