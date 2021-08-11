Мужчина пошел в туалет, упал с лестницы и остался парализован ниже шеи

Отец четверых детей Кит Джонсон (Keith Johnson) из Северного Йоркшира, Англия, упал с лестницы в своем доме и остался парализован ниже шеи. Об этом сообщает Mirror.

В августе 2020 года 57-летний на тот момент Джонсон и его жена отмечали годовщину свадьбы. Во время торжества британец отошел в туалет. Когда мужчина возвращался к гостям и спускался с лестницы, он неожиданно поскользнулся и упал. Джонсон не мог пошевелиться и встать самостоятельно. Родные вызвали ему скорую помощь, и его доставили в больницу.

Британец две недели провел в реанимации. В ходе обследования у него диагностировали перелом позвоночника, коллапс легкого и пневмонию. Врачи сообщили жене Джонсона, 42-летней Донне, что ее муж больше никогда не сможет ходить.

Сейчас мужчина находится дома, за ним ухаживает жена. Джонсоны борются за проведение дополнительных бесплатных физиотерапевтических процедур, а также пытаются добиться разрешения на возведение пристройки к дому, потому что парализованному британцу нужна отдельная спальня и ванная комната. «Гостиная стала комнатой Кита. Ему нужна своя территория, чтобы он мог уединиться и чувствовать себя комфортно», — объяснила Донна.

13-летняя дочь Джонсонов Челси тяжело переживает случившееся с отцом. По словам Донны, девочка прячется в своей комнате, ее успеваемость в школе снизилась из-за постоянного стресса и беспокойства. Она добавила, что одна из немногих вещей, которая поднимает настроение ее мужу в сложившейся ситуации — визиты двухмесячного внука.

Ранее сообщалось, что 44-летняя британка Софи Роджерс (Sophie Rodgers) осталась парализованной после того, как неудачно перепрыгнула через спящего мужа. Выяснилось, что она получила травму позвоночника, которая могла привести к параличу конечностей, потере способности контролировать мочевой пузырь и кишечник, а также говорить и дышать самостоятельно.