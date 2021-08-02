Женщина хотела заняться сексом с мужем, упала с кровати и осталась парализована

44-летняя британка Софи Роджерс (Sophie Rodgers) осталась парализованной после того, как неудачно перепрыгнула через спящего мужа. Об этом сообщает издание Metro.

Женщина рассказала, что однажды она захотела заняться сексом со своим мужем Гаем Роджерсом (Guy Rodgers) и начала к нему приставать и дурачиться. Она прыгала по кровати в попытках разбудить мужчину, однако тот отмахнулся от нее, потому что ему нужно было рано вставать на работу. Тогда Софи решила перепрыгнуть на свою сторону кровати, но промахнулась и оказалась на полу. В 2:30 Гай проснулся, чтобы сходить в туалет, и обнаружил лежащую на полу жену. Он помог женщине вернуться в постель, и пара уснула.

Утром Софи продолжала неподвижно лежать в кровати. «Я проснулась и не могла пошевелиться. Мне было так больно, словно ко мне прикасаются раскаленной кочергой», — рассказала она. Тогда ее доставили в больницу, где врачи предупредили британку, что она, вероятно, больше никогда не сможет ходить. Выяснилось, что она неудачно упала и получила травму позвоночника, которая могла привести к параличу конечностей, потере способности контролировать мочевой пузырь и кишечник, а также говорить и дышать самостоятельно.

Женщине сделали операцию на позвоночнике. Теперь она передвигается в инвалидном кресле и может ходить на небольшие расстояния с ходунками. Верхняя часть тела сохранила небольшую подвижность — британка двигает руками, но не может поднимать тяжелые предметы.

«Я уже не та, что прежде, — мозг тот же, но я будто проснулась в чужом теле. Это меняет мою сущность. Моя уверенность в себе исчезла, и я словно оплакиваю свое умершее тело», — прокомментировала Софи.

Ранее сообщалось, что британка упала с дивана во время секса и лишилась возможности ходить. По ее мнению, в диване была неисправность, за которую она потребовала «семизначную компенсацию» у фабрики-производителя.