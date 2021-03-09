Мужчина упал с 17 этажа и выжил

Мужчина упал с 17 этажа на стройке в индийском городе Перунгуди, штат Тамилнад, и выжил. Об этом сообщает издание The Hindu.

20-летний мастер по установке кондиционеров Фирой Алам (Firoj Alam) сорвался и упал на пятый этаж здания. Он получил множественные переломы ног, черепа и лицевых костей. Его доставили в больницу без сознания. У Алама были проблемы с дыханием и кровотечение из головы, рта, ушей и носа.

Пациента подключили к аппарату искусственного дыхания и осуществили переливание крови. Когда его состояние стабилизировалось, ему провели обследование.

Врачи обнаружили у пациента тромбы в затылочных долях мозга, а также диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, повреждение печени и правой почки.

Врачи собрали консилиум во главе с нейрохирургом Рупешем Кумаром (Roopesh Kumar) и определили тактику лечения. Они искусственно парализовали пациента, наложили гипс на его ноги и провели трахеостомию для вентиляции. Пострадавшему давали препараты для снижения отека в мозге. Когда его состояние улучшилось, пластический хирург занялся лечением травм лица.

Отдельной задачей для врачей стало предотвращение сепсиса и стабилизация психического состояния пациента.

Когда больной пришел в сознание, ему потребовалась поддержка психиатра. Временами мужчина вел себя агрессивно и страдал от перепадов настроения. Он перенес несколько приступов лихорадки, которые потребовали вмешательства специалистов по инфекционным болезням.

Через два месяца после происшествия мужчина готов вернуться домой в город Раайкпер, штат Бихар. Во время лечения рядом с ним находился его отец. Врачи сообщили, что через три месяца пациент снова сможет нормально ходить, а через год сможет вернуться на работу.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина в пригороде австралийского Сиднея Уорривуде, штат Новый Южный Уэльс, упал в океан во время полета на параплане и выжил. Он самостоятельно доплыл до берега.