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Россиянин упал с девятого этажа и выжил

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Место происшествия
Место происшествия
Кадр: @dpskontrol125rus

Во Владивостоке 36-летний россиянин выпал из окна девятого этажа и остался в живых. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом во вторник, 7 июля, рассказала начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, передает РИА Новости.

По словам Сыровой, личность россиянина установили — это житель Черниговского района Приморья.

Отмечается, что мужчина выпал из окна жилого дома, расположенного на Некрасовской улице во Владивостоке. На место происшествия в скором времени приехали врачи, а также полицейские. Пострадавшего госпитализировали. Причины падения с такой высоты сейчас выясняются.

10 июня сообщалось, что в китайском городе Куньмин провинции Юньнань пожарный спас пятилетнюю девочку, которая по неосторожности выпала с балкона квартиры на 13-м этаже и держалась за фасад жилого дома на высоте около 40 метров. Известно, что как только спасатель приблизился к ребенку, крепко обнял девочку и перебросил обратно в квартиру. В этот момент очевидцы происшествия начали аплодировать пожарному.

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