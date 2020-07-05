Женщина погибла после падения с американских горок

Во Франции в парке аттракционов погибла женщина. Она упала с американских горок, имитирующих гонки «Формулы-1». Об этом сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошел в парке развлечений Сен-Поль, который расположен во французском департаменте Уаза. На место происшествия прибыли медики, однако женщину не удалось спасти.

Территория, где произошел инцидент, в настоящее время закрыта, при этом сам парк продолжает работать.

В январе подросток их Казахстана упал на асфальт с пятиметровой высоты из-за неполадок с аттракционом «Катапульта» на территории парка «Кок-Тобе». 13-летний ребенок вылетел из ремней безопасности и упал. В результате он получил перелом ноги. Родители рассказали, что мальчик пострадал по своей неосторожности, и ни к кому претензий не имеют.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!