В китайском городе Шэньчжэнь мужчина упал с крыши восьмиэтажного дома и выжил. Как сообщает издание Daily Mail, он приземлился на минивэн и затем скатился на землю.

Во вторник вечером, 28 июля, полиции стало известно, что 21-летний молодой человек по фамилии Чжан упал с крыши во время часа пик. Свидетели утверждают, что мужчина оставался в сознании и выглядел так, будто не получил никаких травм. Он самостоятельно поднялся, затем сел на тротуар и просидел около десяти минут, пока его не забрали в больницу. О его состоянии не сообщается.

«Сначала он поднялся сам. Но вскоре он начал обильно потеть, а цвет его лица изменился», — рассказал один из очевидцев. Другой отметил, что молодому человеку повезло, что у минивэна была гладкая и плоская крыша.

Родственники пострадавшего рассказали, что Чжан — очень замкнутый человек. По их словам, он страдает от депрессии. Полиция расследует случившееся. Кому принадлежал автомобиль, не сообщается. Местные жители утверждают, что он был припаркован у здания уже очень давно.