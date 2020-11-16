91-летний парапланерист потерпел крушение и выжил

Пожилой мужчина в пригороде австралийского Сиднея Уорривуде, штат Новый Южный Уэльс, упал в океан во время полета на параплане и выжил. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Вечером в воскресенье 91-летний австралиец, чье имя не сообщается, летал на параплане и потерпел крушение. Он упал в океан вблизи северных пляжей Сиднея.

Мужчина самостоятельно доплыл до берега. Очевидцы помогли ему выбраться на скалы и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место парамедики установили, что парапланерист отделался незначительными порезами и ушибами. Его доставили в больницу.

В полиции сообщили, что его параплан был извлечен из воды.

Ранее сообщалось, что два парапланериста столкнулись в небе вблизи озера Эгебелет во французском департаменте Савойя и упали на деревья. Серьезных травм оба парапланериста не получили.