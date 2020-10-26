Отец показал детям кувырок и остался парализован

Житель английского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, показал детям, как кувыркаться, сломал шею и остался парализован. Об этом сообщает британская газета The Sun.

38-летний Уэйн Дакворт (Wayne Duckworth), у которого два ребенка, устроил семейный ужин с шашлыком. Взрослые с детьми отдыхали во дворе, после чего переместились в дом. Родственники пили алкоголь, играли в карты и дартс и развлекали детей.

«Когда мы начали вспоминать, как делали раньше кувырки, я, будучи главным шутом, решил продемонстрировать его в гостиной на ковре», — рассказывает Дакворт. Во время кувырка отец резко почувствовал, что его тело обмякло.

Мужчину неотложно отвезли в больницу. Врачи выяснили, что при выполнении акробатического элемента он повредил спинной мозг и от груди до ног был парализован.

Британец провел в отделении интенсивной терапии три недели. Затем его перевели в травматологический центр. «Я пытаюсь приспособиться и адаптироваться к своей новой реальности», — признался он.

Ранее сообщалось о девочке, которая постояла на руках и осталась парализована. Она демонстрировала маме акробатические элементы, но вскоре пожаловалась на головокружение и боль в животе. Через несколько дней врачи выявили у пациентки функциональное расстройство нервной системы, влияющее на работу ее мозга.