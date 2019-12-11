Мужчина захотел достать пиццу из холодильника и остался инвалидом

Житель Великобритании остался инвалидом после того, как захотел достать пиццу из холодильника в супермаркете. Как сообщает портал Metro, на него упала огромная стеклянная дверь и придавила его.

В 2016 году Стюарт Клегг (Stuart Clegg), 53-летний житель английского графства Ланкашир, пытался взять замороженную пиццу из холодильника одного из местных супермаркетов, когда на него обрушилась двухметровая стеклянная дверь. Она прижала его к полу так, что он не мог двигаться.

Клегг рассказал, что несколько сотрудников магазина подбежали к нему и предложили вызвать скорую помощь. В больнице пострадавшему не смогли сразу поставить диагноз. После инцидента он почти потерял возможность поворачивать шею и постоянно страдает от сильных болей. Врачи удалили британцу два межпозвоночных диска, поэтому теперь каждые шесть недель он вынужден ездить в больницу, чтобы делать инъекции, снижающие чувствительность и облегчающие боль в шее.

Мужчина признался, что из-за болезни лишился работы. Он не может поднимать левую руку, поэтому вынужден прибегать к помощи матери, чтобы выполнять повседневные действия. «Моя мать вынуждена помогать мне все время. Это меня удручает, ведь я взрослый человек, у меня уже даже есть внуки», — рассказал Клегг.

Британец подал в суд на владельцев супермаркета, где он получил травму. Однако проиграл дело и лишь получил компенсацию в размере семи тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч рублей).

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