Из жизни
 
Последние новости
Медведев поручил ускорить российскую экономику
В рождественском свитере усмотрели зашифрованные рисунки женской груди
Еще одна 11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
На Украине задержали провоцировавшего радикалов «российского агента»
Кудрин назвал главную проблему нацпроектов
Российская блогерша попала в аварию за рулем мотоцикла и сняла ее на видео
Спасшая людей бортпроводница загоревшегося Ан-24 получила награду от Путина
Российского дипломата-«шпиона» выслали из Болгарии
Внук саудовского шейха отказался сидеть рядом с Кадыровым
Новости партнеров

Девочка села на шпагат и осталась парализована

Перейти в «Мою Ленту»

В Китае девочка осталась парализована после урока танцев. Об этом сообщает AsiaOne.

Шестилетняя жительница китайской провинции Хэнань по имени Тунтун (Tongtong) посещала уроки танцев в течение двух лет. На одном из занятий по растяжке тренер подтолкнул ногу девочки, чтобы та села на шпагат. После упражнения она стала хромать, а через несколько часов вовсе потеряла чувствительность в нижней части тела.

Когда тренеры заметили, что с ребенком что-то не так, они попытались помочь ей подняться, но девочка не смогла удержаться на ногах. Тунтун незамедлительно доставили в больницу, где врачи установили, что у нее поврежден спинной мозг.

«Доктора сказали, что надежды на восстановление мало. Есть большая вероятность, что девочка останется парализованной. Помочь ей может только чудо», — рассказала Ли, мать девочки.

По словам женщины, Тунтун могла получить травму во время выполнения одного из танцевальных упражнений на занятии, а растяжка для шпагата лишь усугубила положение.

Ван, преподаватель студии танцев, в которой занимался ребенок, считает, что девочка повредила ногу лишь потому, что у нее были проблемы со здоровьем до занятия, а ее родители не сообщили об этом.

«По доброй воле мы оплатили все первичные медицинские расходы ребенка. Но в дальнейшем мы не сможем поддерживать девочку финансово», — сообщил Ван.

Ли рассказала, что ее дочь очень любила занятия танцами. Родители делали все возможное, чтобы поддержать девочку в ее начинаниях. Но как только стало понятно, что состояние ребенка не улучшается, она была вынуждена оборвать связи со студией.

Ранее сообщалось о молодом человеке, который остался парализованным после того, как поиграл со своими псами. Один из питомцев вытянул из-под хозяина подушку, в результате чего юноша упал на пол и повредил спинной мозг. Врачи сообщили, что он никогда не сможет полностью восстановиться.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
6-year-old Chinese girl left paralysed after dance teacher forced her into splits
Девочка постояла на руках и осталась парализована
Мужчина поиграл с дочерью и остался парализован
Поездка в летний лагерь обернулась для школьницы параличом ног
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02Сегодня

«Причин для возвращения не видим»

История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
17:06Сегодня

Дочь годами писала сообщения покойному отцу и получила неожиданный ответ

15:07Сегодня

Мужчина получил 15 ранений в перестрелке и сам пришел в больницу

13:59Сегодня

Старушка получила 24 миллиона евро за найденный на ее кухне шедевр

Из жизни00:0623 октября
Стив и Камре Курто

«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»

Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
13:19Сегодня

Больная старушка стала бодибилдером в 75 лет

11:41Сегодня

Продавщица секонд-хенда нашла тысячи долларов в кармане куртки и вернула их

10:44Сегодня

В России медведь загрыз домашнего пса на глазах у хозяев

Из жизни00:0521 октября

«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»

История россиянина, перебравшегося в Сербию
08:41Сегодня

Выигравший 80 миллионов долларов в лотерею мужчина отказался бросать работу

07:00Сегодня

Умирающий женился за считанные часы до смерти

05:00Сегодня

Пес погиб в зубах крокодила на глазах потрясенного хозяина

Россия
Возможность референдума о введении эвтаназии в России исключили
«Это не наркотик, но, боюсь, следствие закроет на это глаза»
Россиянку судят за покупку антидепрессантов. Это дело ставит под удар тысячи россиян
Кремль отреагировал на скандал с пытками людей племянником Кадырова
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Путин увеличил штат прокуратуры
Племянник Кадырова пытал женщину электрошокером
Как бывший мэр Грозного выбивал из людей признания и снимал это на видео
Раскрыто содержание разговора Путина и Меркель
Все материалы
Мир
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Российского дипломата-«шпиона» выслали из Болгарии
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Место ликвидации главаря ИГ сняли с воздуха
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
Потенциального террориста не смогли выслать из Европы из-за закона о беженцах
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
На Украине задержали провоцировавшего радикалов «российского агента»
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Лукашенко пригрозил противникам Белоруссии «неприемлемым ущербом»
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
Зеленский рассказал о запросе общества на посадки топ-чиновников
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
На Украине призвали защитить националистов «Азова» от обвинений в терроризме
Все материалы
Экономика
Определены самые закредитованные российские работники
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Медведев поручил ускорить российскую экономику
Пионеры альткотельного метода
Как на Алате решили проблему с инвестициями в теплохозяйство
Власти опровергли массовое закрытие компаний в России
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
МКБ первым из российских банков получил ESG-рейтинг
Все материалы
Силовые структуры
В России предложили создать киберполицию для борьбы с наркотиками в сети
Алексей СуклетинКазанский аллигатор
Советский Джек-потрошитель убивал и ел людей. Он охотился на проституток и школьниц
Брат устроившего бойню в Забайкалье солдата рассказал о его страхе
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок
Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россия покажет полякам обломки самолета Леха Качиньского
Все материалы
Наука и техника
У неандертальцев нашли человеческие технологии
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Выявлены предотвращающие рак продукты
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Назван новый способ предотвратить климатические бедствия
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
Раскрыто загадочное содержимое древнеегипетской мумии
Все материалы
Спорт
«Реал» откажется от покупки футболистов
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Нурмагомедов высказался о недовольстве Всевышнего
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Украинский футболист отомстил обозвавшему его бандеровцем поляку во время матча
«Шпоры» для Клоппа
Битва «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», попытки грандов победить — главные интриги тура АПЛ
Тайсон Фьюри собрался в ММА и попросил помощи у Макгрегора
Все материалы
Культура
Умер вокалист группы Little Feat
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
Шарлотта Генсбур объяснила увлечение отца темой инцеста
«Какие вина! И какие речи!»
Эта революция изменила судьбу Европы. Ее спланировали на банкете
Представитель Фадеева опроверг информацию о сердечном приступе
«Мы отличаемся от Германии 1930-х только интернетом»
Классик британской литературы о русских корнях, антисемитизме и тотальной ненависти
Асмус высказалась о «жиденьких сиськах» в ответ на проклятие Собчак
Все материалы
Интернет и СМИ
Военный устал от службы и ушел в гей-порно
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Харламов оценил эротические сцены с Асмус
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Пользователи сети с почетом простились с убийцами и диктаторами
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
«Руки-базуки» объяснил поражение в бою от Олега Монгола
Все материалы
Ценности
В рождественском свитере усмотрели зашифрованные рисунки женской груди
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Невесту застыдили за идею выставить себя красавицей за счет шрама на лице сестры
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Просвечивающее нижнее белье стало популярным модным трендом
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Внешность Бориса Джонсона стала любимым костюмом у британских детей на Хеллоуин
Все материалы
Путешествия
В смерти 12-летней россиянки в турецком бассейне нашли нового виновника
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Занявшихся сексом в кресле самолета россиян наказали
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Россияне зачастили с отказом от перелетов по России
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Туристы побили постсоветский рекорд в Крыму
Все материалы
Из жизни
Девочка села на шпагат и осталась парализована
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Дочь годами писала сообщения покойному отцу и получила неожиданный ответ
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Мужчина получил 15 ранений в перестрелке и сам пришел в больницу
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Старушка получила 24 миллиона евро за найденный на ее кухне шедевр
Все материалы
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Lada 4x4 получила спецоборудование и надпись Police на бортах
В России построили первую Lada на водороде
Опубликованы первые фотографии нового кроссовера Toyota
Все материалы
Дом
Россиянам разрешат жить рядом с аэропортами
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Рассчитан срок накопления на частный дом в России
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Российского чиновника арестовали за незаконное получение денег на жилье
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Банк «Дом.рф» снизил ставки по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Раскрыты изменения в ЕГЭ
Россияне остались довольны процедурой диспансеризации
Все материалы