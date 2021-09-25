СК проверит информацию об избиении бойцом ММА срочника для видео

СК проверит информацию о бойце ММА, который избил в армии срочника для видео в Instagram

После появления в социальных сетях видеоролика, на котором боец ММА Асхаб Магомедов избивает срочника в армии, военный следственный отдел Следственного комитета (СК) по Владимирскому гарнизону начал проверку. Об этом сообщается на сайте главного военного управления СК.

В ведомстве установили, что видеозапись, по предварительным данным, была сделана весной 2020 года — тогда на службу в войсковую часть прибыл Асхаб Магомедов.

Видео с Магомедовым распространилось в СМИ в конце сентября 2021 года. На кадрах видно, как спортсмен бьет лежащего на земле человека в военной форме и пинает его, крича при этом: «Вставай!» Также на другой видеозаписи он появляется в форме за рулем автомобиля и стреляет из травматического пистолета в открытое окно.

Позже боец ММА объяснил свои действия «поднятием боевого духа» и заявил о травле. Магомедов рассказал, что парень, который попал на видео, был «чуть-чуть слабохарактерный» — из-за этого на службе ему решили устроить «трехминутный спарринг по три раунда». Боец ММА добавил, что после этого россиянин начал плакать.

