Боец MMA объяснил «поднятием боевого духа» избиение сослуживца и заявил о травле

Избивший сослуживца в армии боец MMA Асхаб Магомедов объяснил свои действия «поднятием боевого духа» солдата, с которым он устроил спарринг, и заявил, что после публикации роликов в соцсетях его начали травить. Запись разговора с молодым человеком в среду, 22 сентября, публикует Ni Mash в своем Telegram-канале.

Спортсмен сообщил, что попавшие на видео события произошли 30 мая 2020 года во время службы в разведке, где он регулярно проводил тренировки.

«Парень был такой чуть-чуть слабохарактерный. Постоянно плакал, слабенький был. И для такого поддержания его духа мы провели трехминутный спарринг по три раунда. Он начал плакать», — рассказал боец.

По словам Магомедова, в интернете информацию преподносят так, будто речь идет о национальном конфликте, что «дагестанец унижает русских», но это, утверждает он, не так. «Я родился и вырос в Москве. У меня лучшие друзья русские, славяне», — отметил он.

Боец MMA также предположил, что запись, где он «избивает сослуживца» слили в сеть после того, как Магомедов высказался в адрес российского националиста Максима Марцинкевича (Тесака), покончившего с собой в СИЗО.

В настоящий момент страница Асхаба Магомедова в Instagram недоступна.