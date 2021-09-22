Служивший в армии боец ММА избил срочника для видео в Instagram

Боец ММА Асхаб Магомедов во время его службы в армии избивал и издевался над сослуживцем-срочником и публиковал видео с избиением в своем Instagram. Об этом в среду, 22 сентября, пишет РЕН ТВ.

На кадрах видно, как спортсмен бьет лежащего на земле человека в военной форме и пинает его, крича при этом: «Вставай!» Еще на одном из появившихся видео мужчина в военной форме едет за рулем автомобиля, стреляя при этом из травматического пистолета в открытое окно.

По данным РЕН ТВ, Магомедов — боец ММА, он служил с ноября 2019-го по ноябрь 2020-го в разведывательной части ВДВ в Нижнем Новгороде.

В сторис своего Instagram Магомедов опубликовал скриншоты из разных сообществ в соцсетях, которые опубликовали видео с избиением, однако самого видео в открытых сторис у Магомедова нет.

В мае стало известно, что в Москве на Первомайской улице боец смешанных боевых искусств Гарун Дибиров избил 25-летнего мужчину, который катался на самокате и отказался уступать ему дорогу.