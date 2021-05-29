Боец ММА избил мужчину за отказ уступить ему дорогу

Боец ММА в полусреднем весе Гарун Дибиров избил 25-летнего мужчину, который катался на самокате и отказался уступать ему дорогу. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Двач/Ньюсач».

Сейчас пострадавший госпитализирован в нейрореанимацию. У него диагностировано сотрясение головного мозга и перелом костей в черепе. Дибиров находится в отделе полиции.

Конфликт произошел вечером 28 мая в Москве на Первомайской улице. Пострадавший катался на самокате по проезжей части.

Дибиров является призером чемпионата России по кунг-фу саньда 2013 года. Он также побеждал на чемпионате Москвы по грепплингу и на ММА-турнире LEGION FIGHT 40.

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