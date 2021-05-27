Актер сериала «Марш Турецкого» избил мужчину в Москве

Российский актер Константин Котляров избил мужчину в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Конфликт произошел около часа ночи в четверг, 27 мая, возле ресторана «Сандал» на Страстном бульваре. Отмечается, что прохожие узнали артиста, когда тот душил потерпевшего, прижав его к земле. Что именно стало причиной драки, неизвестно. Очевидцы вызвали полицейских и скорую помощь. У 54-летнего артиста зафиксированы ссадины и ушиб головы.

Котляров известен прежде всего по ролям в таких сериалах, как «Марш Турецкого», «Мосгаз», «Карпов», «Час Волкова».

В апреле сообщалось, что российский актер Александр Паль был задержан за избиение хоккеиста в Москве. Пострадавшим оказался игрок молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов. Тогда спортсмена доставили в одну из столичных больниц с серьезными травмами.