Участника групп «Квартал» и «Машина времени» избили в Москве

Участника группы «Квартал» и сессионного музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского избили в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как стало известно, неизвестные напали на музыканта на парковке в центре города. По информации Telegram-канала 112, нападавшие подошли попросить у Дитковского денег, после чего избили его и скрылись с места происшествия.

В результате Дитковский получил серьезные травмы. Его доставили в одну из московских больниц. Представители музыканта написали заявление в полицию, нападавших разыскивают.

Александр Дитковский является участником «Квартала» с 1992 года и директором группы — с 2003-го. Кроме того, с 2004 года сотрудничает с «Машиной времени» в качестве сессионного музыканта. Работал вместе с такими музыкантами, как Валерий Меладзе, Валерий Сюткин, Николай Басков, Земфира, а также группами «Сплин», «Несчастный случай», «Би-2».