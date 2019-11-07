Избивший DJ Smash российский экс-депутат выйдет на свободу

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, избивший в 2018 году музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), вышел из колонии по решению суда. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, отбывавший два года заключения в колонии-поселении в Оханском районе Пермского края Телепнев подал прошение об условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено судом.

В феврале 2018 года Телепнев и его друг Сергей Ванкевич встретили Ширмана в Пермском ночном клубе и, когда тот отказался сделать с ними еще одно селфи, напали на него и избили. Музыканту сломали челюсть, у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В защиту DJ Smash выступил ряд артистов, в частности, музыкант и продюсер Тимур Юнусов, выступающий под псевдонимом Тимати.

Телепнева и Ванкевича признали виновными в преступлении. Позже они заключили мировое соглашение с Ширманом, по условиям которого выплатили ему 9 миллионов рублей, а музыкант отказался от всех исковых требований.

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