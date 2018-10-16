Бывший депутат сломал человеку челюсть и вылетел из партии

Бывший депутат Александр Телепнев, избивший продюсера и диджея Андрея Ширмана (DJ Smash), исключен из партии «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте пермского отделения партии во вторник, 16 октября.

«Решение принято в соответствии с п. 4. 3. 2 устава партии "Единая Россия": за действия, дискредитирующие партию и наносящие вред политическим интересам партии», — говорится в сообщении.

Конфликт между диджем и экс-парламентарием произошел 10 февраля в пермском ночном клубе. Телепнев избил Ширмана за отказ сделать селфи с его спутником. Мастер спорта по рукопашному бою сломал музыканту челюсть.

В результате Ленинский районный суд Перми приговорил Александра Телепнева к двум годам колонии-поселения. Столько же получил его спутник Сергей Ванкевич.

Александр Телепнев был депутатом заксобрания Пермского края в 2011-2016 годах.

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