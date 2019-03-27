DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса

DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению Свердловского районного суда Перми, бывший депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич должны компенсировать артисту деньги, потраченные на лечение и восстановление после драки. Суд постановил, что обвиняемые должны заплатить 200 тысяч рублей за моральный ущерб, 247 тысяч за оплату медицинских услуг и 10 миллионов 794 тысяч за утраченный доход музыканта.

Однако суд не удовлетворил требование DJ Smash, касающееся компенсации расходов на трансфер из московского аэропорта в больницу.

В феврале 2018 года Телепнев и Ширман встретились в одном из пермских ночных клубов. После отказа музыканта в просьбе сделать совместное селфи бывший депутат избил артиста и сломал ему челюсть. После инцидента Телепнева исключили из партии и приговорили к двум годам колонии-поселения.

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