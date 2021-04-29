Московского рэпера избили и бросили в костер

Начинающего рэпера Кирилла из Москвы, уснувшего на лавке, избили друзья после вечеринки в районе Покровское-Стрешнево. После избиения его обрили и бросили в костер. Об этом сообщает Mash в социальной сети «ВКонтакте».

Молодой человек получил множественные ушибы головы и тела, а также ожог. В настоящее время расследованием инцидента разбирается столичная полиция. Уточняется, что один из избивших рэпера друзей учится на кафедре уголовного права Российского государственного университета правосудия (РГУП).

По данным Mash, 22-летний Кирилл учится в университете, читает рэп и подрабатывает курьером.

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