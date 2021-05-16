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Пьяный россиянин сломал зеркало машины скорой помощи и избил водителя

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Фото: e1_news/ Telegram

В Екатеринбурге пьяный автомобилист напал на водителя скорой и сломал зеркало спецтранспорта. Об этом пострадавший шофер рассказал в интервью изданию «E1.RU».

Медики приехали по вызову на улицу Фурманова, карета припарковалась у подъезда. Тогда мужчина на автомобиле KIA подъехал и попросил освободить проезд. В этот момент бригада врачей выходила из здания, поэтому сотрудник скорой помощи попросил подождать.

«Говорю, что сейчас как раз бригада сядет и я отъеду. Он вышел, дверь мою душевно так захлопнул — зеркало в хлам. И потом на меня начал прыгать», — отметил пострадавший. После этого автомобилист несколько раз ударил его по грудной клетке, уху. На место была вызвана полиция, Росгвардия и оперативно-следственная группа.

В МВД по Свердловской области сообщили, что дебошира доставили в районное отделение для установления личности и освидетельствование на алкоголь. На месте работают сотрудники территориального отдела ОВД, все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Москве отчим избил пасынка кедами по голове за забытую в школе сменную обувь. О происшествии сообщила в полицию мать ребенка, она рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила у своего девятилетнего сына синяк на голове. Прибывшие на место медики нашли гематомы и на других частях тела. На мужчину было заведено уголовное дело.

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