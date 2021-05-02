Московский священник избил прихожанина

В Москве священник избил прихожанина накануне Пасхи. Пострадавший уже подал заявление в полицию, сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.

Инцидент произошел днем в субботу, 1 мая, в храме Симеона Столпника на Новом Арбате. Пострадавший рассказал, что сфотографировал иконостас, и это стало поводом для конфликта. К нему подошел священник и ударил по телефону со словами «Это моя территория». «На что я ответил, что думаю, это территория бога», — продолжает мужчина.

По словам участника конфликта, с ним в храме находился друг, который тоже фотографировал иконостас. Священник подошел и ко второму мужчине, попытавшись выбить у него телефон из рук. В этот момент пострадавший начал снимать происходящее на видео, тогда служитель церкви перешел в активное наступление.

«Продолжал наносить удары, набрасываться, порвал мне одежду и стал выталкивать из храма», — рассказывает пострадавший. Он подчеркнул, что сообщений о запрете на фотосъемку в храме он не увидел и не услышал соответствующего предупреждения от священника.

12 апреля настоятеля прихода Успенского храма российского города Апатиты обвинили в жестоком убийстве собаки на глазах у детей. Священника уже освободили от должности и запретили в служении.