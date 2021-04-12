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Российского священника обвинили в убийстве собаки на глазах детей

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Фото: страница «Помощь бездомным животным "Хибинский Бродяга"» во «ВКонтакте»

Главу Мурманской епархии митрополита Митрофана обвинили в убийстве собаки на глазах детей. Священника отстранили от службы. Об этом рассказал РИА Новости его пресс-секретарь Павел Кондратьев.

Как пишет ТАСС, митрополита Митрофана также запретили в служении.

По данным соцсетей и местных СМИ, во время тренировки младших групп детских горнолыжных школ на склоне в Кировске была застрелена собака Фрося. Животное любили дети и многие посетители комплекса, пишет РИА Новости.

По данным местных изданий, на священника указали очевидцы. Записи с видеокамер показали, что он приехал на автомобиле в то же время, что и случилось происшествие. По словам очевидцев, собака по неизвестной причине не полюбила настоятеля и его детей, из-за чего лаяла на них. В МВД сообщили о начале проверки.

В ноябре 2019 года священник из Брянской области сбил на пешеходном переходе беременную россиянку и ее дочь. Девочка не пострадала. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки, коленного и локтевого суставов.

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