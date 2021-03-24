Российский священник получил 13 лет за изнасилование ученицы воскресной школы

Священника Андрея Стребкова из Татарстана признали виновным в изнасиловании 12-летней ученицы воскресной школы, он получил 13 лет колонии строгого режима. Об этом в среду, 24 марта, сообщил его адвокат Шот Горгадзе на своей странице в Instagram.

Приговор вынес Альметьевский городской суд, защита собирается его обжаловать. Адвокат считает, что священнослужителя оговорили враждебно настроенные к нему горожане — священник занимается миссионерством, проповедуя среди населения.

Следствие началось в 2019 году. Одна бывшая 19-летняя ученица воскресной школы рассказала полицейским, что священник надругался над ней, когда ей было около 12 лет. По словам потерпевшей, инцидент произошел в летнем лагере.

4 марта сообщалось, что священника в Еврейской автономной области обвинили в растлении 53 мальчиков. 39-летний обвиняемый иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) трудился настоятелем храма Святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района. В ноябре 2019 года жительница региона обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить священнослужителя — она подозревала его в растлении мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.